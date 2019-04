Beinahe drei Monate ist es mittlerweile her, dass die kleine Amanda Jaqueline das Leben ihrer Eltern Sophia Vegas (31) und Daniel Charlier ordentlich auf den Kopf gestellt hat. Seit der Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes Anfang Februar scheint das stolze Paar dauerhaft auf Wolke sieben zu schweben. In den sozialen Medien richtete die Neu-Mama jetzt sogar eine süße Liebeserklärung an ihre Tochter!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 31-Jährige am vergangenen Sonntag ein weiteres Bild ihres niedlichen Sprosses und ließ ihre Anhänger damit an ihrem Mutterglück teilhaben. "Ich liebe es, in deine wunderschönen Augen zu schauen. Jeder Tag ist ein Wunder. Du bist unser kleines großes Wunder", beschrieb sie eine Aufnahme ihrer kleinen Maus, auf der sie direkt in die Kamera strahlt.

Seit der Geburt von Amanda zeigt die Blondine ihren Followern immer wieder, wie glücklich sie ihre Tochter macht. Der Kindersegen ist für die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin nämlich keine Selbstverständlichkeit: Wegen ihrer Endometriose habe sie immer gedacht, dass es unmöglich für sie sei, Kinder zu bekommen. Ihr kleiner Sonnenschein ist für sie daher ein wahres Wunder!

