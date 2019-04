Mario lüftet sein Abnehm-Geheimnis! Er war die Sensation der diesjährigen The Biggest Loser-Staffel: Kandidat Mario reduzierte sein Gewicht um die Hälfte – und sicherte sich damit wohl mehr als verdient den Sieg. Von seinen 196,1 blieben nach vier Monaten nur noch 94,1 Kilo Körpermasse übrig. Doch wie konnte der Sachse so einen riesigen Diät-Erfolg erzielen? Gegenüber Promiflash plauderte er nun sein Geheimrezept in Sachen Mega-Gewichtsabnahme aus!

Um die Pfunde purzeln zu lassen, braucht es vor allem eines: einen besonders starken Willen! "Das war nur durch eiserne Disziplin und Motivation möglich. Permanent die Ernährung im Blick zu haben und den eigenen Körper über die Grenzen des vermeintlich Möglichen zu führen", erklärte Mario seinen Weg aus dem Übergewicht im Promiflash-Interview.

Es ist wohl nichts Neues: Das Erreichen einer schlanken Linie ist mit reichlich Arbeit verbunden. Ein paar kleine explizite Tipps hat der Bootcamp-Gewinner aber doch noch auf Lager. Man solle mit einem Arzt oder Therapeuten zunächst einmal eine geeignete Kombination aus Sport und Ernährung finden. Und dann braucht es vor allem Geduld! "Kleine, schnell erreichbare Zwischenziele sind ein klasse Instrument, um die Motivation hochzuhalten, denn Erfolge sind ein perfekter Motor", rät der Brillenträger.

© SAT.1 / Guido Engels Mario im Finale von "The Biggest Loser" 2019

Instagram / mario_thebiggestloser2019 Mareike Spaleck und "The Biggest Loser"-Gewinner Mario

© SAT.1 / Willi Weber Mario, Kandidat bei "The Biggest Loser"

