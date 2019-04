Die Nerven liegen blank! Am 09. April fiel der Startschuss für die Reality-Show Get the Fuck out of my House. Eingepfercht in einem 63 Quadratmeter-Haus kämpfen 100 Kandidaten seit vier Wochen um den Sieg und die Prämie von 100.000 Euro. Viele warfen bereits nach kurzer Zeit das Handtuch. Nicht so Saskia Atzerodt (27) – zumindest bis jetzt! In der finalen Folge verließ die Blondine völlig überraschend das Haus.

Kurz vor dem großen Finale war Schluss für die 27-Jährige. Sie entschied sich gemeinsam mit Freund Peter und Mit-Kandidat Markus für ein schnelleres Aus. Die drei verließen die Show freiwillig, um stattdessen um einen Trip nach Las Vegas im Wert von 10.000 Euro zu spielen – somit war sie raus bei "Get The Fuck Out"!

Am Ende musste sich das verliebte Paar allerdings gegen Mitspieler Markus geschlagen geben, er zog das einzige Ticket für die Luxus-Reise. Doch die beiden Turteltauben bereuten ihre Entscheidung trotzt verlorener Aussicht auf Urlaub nicht. So verriet Peter nach dem Spiel: "Wir freuen uns jetzt darauf, wieder das machen zu können, was wir möchten."

ProSieben Haus bei "Get the Fuck out of my House", Staffel zwei

ProSieben/Willi Weber Saskia Atzerodt bei "Get the Fuck out of my House"

ProSieben/Willi Weber "Get the Fuck out of my House"-Kandidat Peter

