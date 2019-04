Es sollte die ganz große Liebe sein, doch es kam anders! Erst vor wenigen Tagen gab Bastian Yotta (42) die Trennung von seiner Maria bekannt. Während seiner Zeit im Dschungelcamp hatte ihn die schöne Brünette noch von Amerika aus tatkräftig unterstützt, doch nun ist ihre Beziehung in die Brüche gegangen. Eigentlich verkündete Bastian kürzlich noch, dass weder er noch Maria sich zu der Trennung äußern würden. Das haben sie sich jetzt aber wohl anders überlegt – ist ein Rosenkrieg etwa unvermeidbar?

Auf Instagram schreibt Mascha, wie sie von Freunden genannt wird: "Wenn du jemandem ohne Zweifel vertraust, erhältst du schließlich eines von zwei Ergebnissen: eine Person fürs Leben oder eine Lektion fürs Leben." Diese Worte scheinen den Protz-Millionär zu provozieren. In seiner Story antwortet er: "Ich habe den Post gelesen, aber ich habe nie was gesagt und werde auch nie was sagen. Und ja, die Worte verletzen mich sehr."

Von seinen Fans bekommt Mr. Yotta Zuspruch. Viele seiner Anhänger finden Marias Verhalten respektlos. "Das habe ich nicht verdient. Hätte ich nicht gedacht von ihr", antwortet er auf eine Follower-Nachricht. Ab jetzt möchte Bastian allerdings jeden Fan blockieren, der ihn wegen seiner Ex anschreibt.

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Ex-Freundin Maria

Bauergriffin.com / MEGA Bastian Yotta in Los Angeles, 2017

Splash News Maria mit Bastian Yotta

