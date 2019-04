Ist Sabrina R. deswegen so schlecht auf die Fremdflirt-Show Temptation Island zu sprechen? Nachdem die Blondine im Herbst 2018 bereits bei Love Island mitgemacht hatte, versuchte sie sich vor wenigen Wochen auch an dem neuen Dating-Format auf der Insel der Versuchung. Nach der Drehzeit in Thailand lässt die Bürokauffrau jedoch kein gutes Haar an der Show. Ob das auch mit ihrem Zusammentreffen mit einem der Single-Boys zu tun haben könnte? Sabi verriet nämlich: Sie ließ sich auf einen waschechten "Temptation Island"-Schürzenjäger ein – ohne es zu wissen!

In ihrer Instagram-Story rechnete Sabrina nicht nur mit ihren ehemaligen Show-Kollegen ab, sie berichtete auch, dass sie in Deutschland mit einem der Single-Männer nicht gerade gute Erfahrungen gemacht habe. Zunächst sei sie sogar davon ausgegangen, dass sie endlich den Richtigen getroffen habe. Doch dann hat sich das Blatt gewendet: "Ich habe herausgefunden, dass er noch mit drei anderen von diesem Format geschlafen hat", erklärte Sabrina und betonte weiter, dass sie sich in Zukunft von keinem Schönling wie ihm mehr blenden lassen wolle.

Welchen der zwölf Single-Kandidaten sie damit meint, ließ sie offen. Schon vor der Story über den geheimen TV-Lebemann erklärte sie, dass sie eigentlich mit keinem der Teilnehmer gut klargekommen wäre: "Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Menschen auf einem Haufen kennengelernt, mit denen ich einfach so gar keinen Draht hatte", hob sie hervor.

Instagram / sabrinare__ Sabrina R., Reality-TV-Bekanntheit

TV NOW Angela Finger-Erben und die Single-Männer bei "Temptation Island" 2019

TVNOW / Sergio del Amo Sabrina, Ex-"Love Island"-Kandidatin

