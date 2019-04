Kate Moss (45) wollte sich nach dem Tod enger Freunde mehr auf ihre Gesundheit fokussieren, nun hat das Supermodel allen Grund zum Feiern: Seit 18 Monaten hat sie keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Die Laufsteg-Schönheit hatte mit starkem Alkoholkonsum zu kämpfen, doch seit eineinhalb Jahren ist sie nun trocken. Fotos zeigen Kate jetzt beim Lunch mit Freunden in Notting Hill und die beweisen: Sie scheint ihren alkoholfreien Lifestyle zu genießen!

Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen die 45-Jährige völlig ausgelassen – offenbar hat einer ihrer Begleiter einen guten Witz gemacht. Kate sieht auf den Schnappschüssen so entspannt aus wie schon lange nicht mehr. Ein Insider sagte gegenüber Daily Mail: "Kate ist wie eine neue Frau und eine viel bessere Version ihrer selbst. Sie ist konzentriert, professionell und strahlt nur so vor Gesundheit." Mit der Zeit soll es der Blondine zunehmend leichter gefallen sein, nicht mehr zum Glas zu greifen.

Kate will laut Medienberichten auch in ihrer Beziehung mit Graf Nikolai von Bismarck einen Schritt weitergehen: Die beiden sollen Hochzeitspläne hegen! Ein Informant plauderte gegenüber The Sun aus: "Kates und Nikolais Beziehung läuft brillant – und sie haben darüber gesprochen zu heiraten." Ihr 15 Jahre jüngerer Freund soll sich eine traditionelle Hochzeit in einer Kirche wünschen. Er sei ein "altmodischer Kerl" und "schrecklich in Kate verliebt."

Splash News Kate Moss in London im April 2019

Anzeige

Splash News Kate Moss in London im April 2019

Anzeige

Getty Images Nikolai von Bismarck im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de