Simone Hartseil hat es geschafft! Die Beauty kämpft sich Woche für Woche in der beliebten Casting-Show Germany's next Topmodel weiter. Zwar kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen ihr und den restlichen Kandidatinnen, doch ihr Ziel verliert sie nie aus den Augen: Simi will es als Model weit bringen! Aber wie kam es eigentlich zu diesem Berufswunsch? Das verriet die Staderin jetzt!

Der Auslöser für Simis Traum, auf den großen Laufstegen der Welt zu laufen, war niemand Geringeres als Mister Polen höchstpersönlich. Vor fünf Jahren habe der Schönheitskönig ihr gesagt, sie habe das Potenzial, ein internationales Model zu werden. "Diese lieben Worte bewegten mich dazu, für meine Träume zu kämpfen, das Leben zu genießen und das zu machen, was ich immer wollte", schrieb sie in einem Instagram-Post.

Trotz ihrer hohen Ziele glaube die ehemalige Leistungssportlerin an ihre Träume: "Sie scheinen vielleicht riskant und nicht möglich zu sein, aber wenigstens versuche ich es", erklärte sie weiter. Und dieser Ehrgeiz kommt nicht nur bei Model-Mama Heidi Klum (45) gut an, sondern auch bei der Netzgemeinde. "Der polnische Mann hatte absolut recht", ist einer der vielen lieben Kommentare ihrer Fans.

