Haley Dunphy-Darstellerin Sarah Hyland (28) ist in der Serie Modern Family als ein echter Wirbelwind mit einem haarigen Markenzeichen bekannt: einer üppigen Wallemähne. Doch die ist eigentlich nur ein Fake, wie die Schauspielerin nun offenbarte. In ihrem echten Leben erging es der Beauty nämlich nicht immer so gut wie ihrer Rolle. Aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Probleme habe sie viele Haare verloren.

Sarah hat eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich: Sie leidet an einer Endometriose, einer chronischen Erkrankung der Gebärmutter, und musste bereits zwei Nierentransplantationen über sich ergehen lassen. Gegenüber Refinery29 verriet sie nun: "Die Medikamente führten zu Haarausfall. Um den zu versteckten, habe ich für meine Rolle als Haley Extensions getragen." Damit war jetzt aber Schluss. In der zehnten Staffel der Familien-Serie verbannte die Beauty ihre Haarverlängerung – was ihr sogar dabei geholfen habe, ihr Haarwachstum wieder anzuregen.

Der Mut zum Bob hat auch eine wesentliche Typveränderung mit sich gebracht: "Das Haar, das nach wächst, ist sehr viel lockiger, als es vorher war", erklärte sie über ihre neue Frisur. Mit dem neuen Look fühle sich Sarah wie eine Vierjährige, fuhr sie fort. Auch habe sie in Sachen Styling noch mit der Lockenpracht zu kämpfen: "Wenn ich sie föhne, sehen sie aus wie ein Durcheinander." Aber wie heißt es so schön: Aller Anfang ist schwer.

Frazer Harrison / Getty Sarah Hyland beim KIIS FMs Jingle Ball

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland, Schauspielerin

FayesVision/WENN.com Sarah Hyland bei der 6th Annual Winter Wonderland Toys for Tots Party

