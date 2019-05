Simone hat es in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel nicht leicht! Die Modelanwärterin muss regelmäßig in Challenges über ihre Grenzen hinausgehen und hat damit Erfolg: Kunden buchten sie schon mehrfach und Heidi Klum (45) schwärmt in den höchsten Tönen von dem Lockenkopf. Bei ihren Mitstreiterinnen manövrierte sie sich damit jedoch schnell ins Abseits. Ständig ist die ehemalige Leistungssportlerin Anfeindungen ausgesetzt. Promiflash traf nun auf Ex-GNTM-Finalistin Fata Hasanović (24) und die outete sich als großer Simi-Fan!

Beim Kick Off Place to B-Event offenbarte die 24-Jährige, dass Simone ihr leidtue. Sie habe selbst nicht mitbekommen, dass Simi viel weine, wie alle behaupten, und meinte weiter, dass sie sehr professionell mit den Anfeindungen umgehe. "Sie ist halt auch einfach stark. Sie bringt Leistung, was will man mehr. Das ist eine Show, wo man Leistung bringen muss und sie schlägt sich gut. Ich glaube auch, dass sie es ins Finale schaffen wird – definitiv", meinte sie.

Fata sei sich aber auch sicher, dass auch die 21-Jährige Aktionen gebracht habe, die die Zickereien der Anderen ausgelöst hätten. "Ich weiß, wie das da abläuft. Es ist nicht von heute auf morgen die ganze Gruppe auf einen eifersüchtig", so die Berlinerin gegenüber Promiflash.

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone in Rom

Anzeige

WENN Fata Hasanović im April 2019

Anzeige

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Simone am GNTM-Set

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Fata Simi-Fan ist? Ein wenig. Nee, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de