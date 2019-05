Vanessa gilt in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel bereits seit der ersten Folge als absolute Favoritin und schaffte es bislang immer, Modelmama Heidi Klum (45) von sich zu überzeugen. Doch in der neuesten Folge stieß sogar die Perfektionistin an ihre Grenzen – neben einem Shooting in luftiger Höhe steht auch noch das Einstudieren einer Choreografie auf dem Plan. Für Vanessa war diese Aufgabe endlich mal eine Herausforderung – dieses Verhalten kam bei den Zuschauern nicht so gut an!

Gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Simone musste Vanessa eine Britney Spears-Choreografie einstudieren, um sich später als Dragqueen auf der Bühne zu beweisen. Zum ersten Mal zeigte sich die 22-Jährige eingeschüchtert und sah in ihrer Tanzpartnerin eine große Konkurrenz: "Ich denke, dass Simi das bestimmt besser machen wird. Das ist jetzt endlich mal eine erste Herausforderung für mich."

Doch mit dieser Aussage verlor das Model bei den Fans ordentlich Sympathiepunkte. So griff ein User Vanessas Aussage auf und kommentierte genervt auf Twitter: "Wir alle haben es verstanden, du hast schon gemodelt, du kannst schon viel, die Show ist keine Herausforderung für dich, hast du in der aktuellen Folge schon fünf Mal erwähnt." Was sagt ihr zu Vanessas Aussage, überheblich oder selbstbewusst? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Heidi Klum im Oktober 2018 in Pasadena

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa im April 2019

