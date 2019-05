Die Castingshow Germany's next Topmodel hat Klaudia Giez (22) nicht nur beruflich weitergebracht! Die Laufstegschönheit, die sich als Klaudia mit K einen Namen mit ihrer quirligen Art in Heidi Klums (45) Sendung gemacht hat, war nicht immer so von sich überzeugt und extrovertiert. In einem neuen Interview verrät die Influencerin jetzt: Die Erfahrungen, die sie in der TV-Show sammeln konnte, halfen ihr dabei, sehr viel selbstsicherer zu werden!

"Mir hat mein Auftreten bei 'Germany's next Topmodel' geholfen, selbstbewusster zu werden", ist sich die Berlinerin in der Sendung Let's Face Reality sicher. Das liege vor allem daran, dass sie viel reden musste, gereist sei und neue Kontakte knüpfen konnte: "Ich hab so viele neue Personen getroffen und das hat mich wirklich gestärkt!" Dass Klaudia aus sich herauskam, hat sich für sie noch in der vorherigen Staffel gelohnt. Beim großen Finale sahnte sie nämlich den Personality Award ab.

Aber nicht nur Klaudias Fernseh-Auftritt bestärkte sie – nach den Dreharbeiten zur Castingshow lernte sie zudem ihren Partner Felipe kennen, mit dem sie bis jetzt zusammen ist und sich sogar eine Wohnung mit ihm teilt. "Er zeigt mir einfach andere Ansichten vom Leben. Und das macht mich alles jetzt aus", schwärmt sie in dem Interview weiter.

P.Hoffmann / WENN.com Klaudia Giez auf der Glow in Stuttgart

P.Hoffmann / WENN.com Klaudia Giez bei der Lambertz Monday Night im Januar 2019

WENN Klaudia Giez und Felipe Simon bei der "The Band – Das Musical"-Premiere

