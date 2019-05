Nun heißt es langsam Abschied nehmen! Die Ausstrahlung der letzten Folge der beliebten Sitcom The Big Bang Theory rückt immer näher: Bereits am 16. Mai soll diese in den USA über die TV-Bildschirme flimmern. Obwohl das große Serien-Finale noch bevorsteht, scheinen die Darsteller schon jetzt vom Ende des Comedy-Formats ergriffen zu sein. Allen voran Penny-Darstellerin Kaley Cuoco (33): Denn die 33-Jährige postete jetzt schon ein Abschieds-Foto!

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine ein Foto, auf dem sie mit ihren langjährigen Schauspielkollegen auf dem roten Teppich kniet. Während die zweimalige People's Choice Awards-Gewinnerin zusammen mit Sheldon-Star Jim Parsons (46) in die Kamera lächelt, verewigen sich Bernadette-Darstellerin Melissa Rauch (38) und Kunal Nayyar (38) alias Rajesh gerade in goldenem Zement. Zu dem Bild schrieb die US-Amerikanerin: "Dankbar für den endlosen Traum, der 'The Big Bang Theory' ist."

Kaley ist jedoch nicht die erste Hauptdarstellerin aus der Serie, die sich bereits mit dem Ende des Formats befasst hat: Vor einigen Wochen postete Johnny Galecki (44) alias Leonard Hofstadter ein Throwback-Foto aus der Anfangszeit der erfolgreichen Sitcom und nahm somit auf seine Weise Abschied. Den deutschen Fans bleibt im Übrigen noch etwas länger Zeit, bis sie sich endgültig verabschieden müssen: Hierzulande wird das große Serien-Finale wohl erst im September zu sehen sein.

