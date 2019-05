Eine Woche nach ihrem heiß diskutierten Let's Dance-Exit erobert Regina Luca (30) das Parkett zurück! Am vergangenen Freitag musste die Profitänzerin ihren Traum vom Siegerpokal begraben: Nach einer schlecht bewerteten Performance schied ihre Promi-Partnerin Kerstin Ott (37) aus. Fans der blonden Sportlerin dürfen sich nun jedoch auf ein Mini-Comeback freuen: Regina wird in der kommenden Folge noch einmal ihr Können zeigen – mit einem Profi, der in diesem Jahr noch nicht angetreten ist!

Am Donnerstag gab RTL nicht nur alle Tänze der noch teilnehmenden Paare bekannt, sondern enthüllte auch: Regina und ihr Ehemann Sergiu Luca (36) werden gemeinsam eine Kür präsentieren. Zu welchem Song die beiden übers Parkett schweben werden und welchen Tanz sie dafür ausgewählt haben, ist noch ein Geheimnis. Womöglich werden sie sich zu aktueller Musik bewegen: DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen ist mit seinem Siegersong "The River" als Live-Act für Freitag angekündigt.

Bislang war Sergiu nur als Gast im Publikum anwesend. Genau wie Vadim Garbuzov (31) und Oana Nechiti (31) fehlt der Zuschauerliebling in diesem Jahr in der Reihe der Profi-Tänzer. Seine Frau dagegen trainierte Schlagersängerin Kerstin, die in ihrem Ausscheiden einen Grund zum Jubeln sah. Regina dagegen wirkte betrübt.

Getty Images Regina und Sergiu Luca bei "Let's Dance" 2018

Instagram / regina_luca_official Regina und Sergiu Luca, "Let's Dance"-Tanzprofis

Getty Images Regina Luca und Kerstin Ott kurz nach ihrem "Let's Dance"-Aus

