Was erwartet Vanessa nach ihrem Ausraster bei Germany's next Topmodel? Für die Rothaarige war die 13. Folge der Castingshow sehr nervenaufreibend. Nach einem anstrengenden Shooting in schwindelerregender Höhe freute sich die Model-Anwärterin eigentlich auf einen Tag Pause – doch anstatt die Beine hochzulegen, musste sie in jeder freien Minute für ihre Draq-Performance trainieren und am darauffolgenden Tag noch zu einem Casting fahren. Zu viel für Vanessa – sie sreckte verärgert den Mittelfinger in die Kamera. Hat das jetzt negative Konsequenzen?

Vor zehn Jahren bedeutete ein Stinkefinger vor laufenden GNTM-Kameras für Ex-Kandidatin Tessa Bergmeier (29) noch das Aus: Nach einer schlechten Jury-Bewertung erhob sie ihren Mittelfinger und schockierte mit der obszönen Geste – als 14. musste sie die vierte Staffel vorzeitig verlassen. Doch dieses Schicksal scheint Vanessa nicht zu ereilen: Ihr Wutausbruch wurde in der Sendung kaum thematisiert und die Beauty kam auch ohne Probleme in die nächste Runde.

Ein anderer Wutanfall sorgte in diesem Jahr hingegen für großes Aufsehen: Kandidatin Jasmin rastete in einem Streit mit Lena komplett aus – attackierte ihre Konkurrentin und riss ihr sogar die Extensions raus! Nach dem handgreiflichen Übergriff zog Heidi Klum (45) die Reißleine und beförderte die Angreiferin ins Aus.

Patrick Hoffmann/WENN.com Tessa Bergmeier beim Metal Hammer Award 2013

Anzeige

Instagram / dominicancoco_ Jasmin, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model und Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de