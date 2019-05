Erst wenige Tage ist es her, dass sich Tim Rasch und Benjamin Mittelstädt (23) als Liebespaar geoutet haben. Die beiden gehen nicht nur privat gemeinsam durchs Leben, sondern auch beruflich. Sowohl Tim als auch Benjamin gehören zum Cast der Serie Berlin – Tag & Nacht. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass man ausgerechnet am Set seinen Traumpartner findet? Wir haben bei GZSZ-Star Timur Ülker (29) nachgefragt.

Promiflash traf den 29-Jährigen vor Kurzem auf dem roten Teppich einer Veranstaltung in Berlin. Angesprochen auf das Liebes-Outing der BTN-Darsteller, meinte Timur: "Es kann natürlich sein, dass der Funke springt." An einem Set sei dies grundsätzlich genauso möglich wie in jeder anderen Situation. "Der Funke kann auch jetzt und hier im Interview zwischen uns beiden springen", untermalte der Schauspieler seine Sichtweise.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Timur am GZSZ-Set verlieben wird, ist wohl eher gering. Privat schwebt er bereits mit Caroline Steinhof auf Wolke sieben und hat mit ihr auch ein Töchterchen.

ActionPress / Georg Wenzel Timur Ülker im April 2019 in Berlin

ActionPress / Georg Wenzel Timur Ülker im April 2019 in Berlin

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Freundin und seiner Tochter

