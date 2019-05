Happy Birthday Prinzessin Charlotte (4)! Die kleine Tochter von Prinz William (36) und Gattin Herzogin Kate (37) feiert am 2. Mai ihren vierten Geburtstag. Bereits seit 2015 verzaubert die Vierte der britischen Thronfolge die Royal-Fans mit ihren niedlichen Grimassen und tapsigen Auftritten. Zum Ehrentag der kleinen Prinzessin blickt Promiflash heute auf die süßesten Momente und Fotos von Charlotte zurück – Zuckerschock garantiert!

Das erste Foto

Am 2. Mai 2015 feierte die kleine Schwester von Prinz George (5) ihr Medien-Debüt: Nur wenige Stunden nach der Geburt traten ihre Eltern mit ihr auf die Stufen des St. Mary's Hospital. In eine weiße Decke gehüllt verdrehte Klein-Charlotte – damals schlafend – den anwesenden Paparazzi bereits die Köpfe. Auch nach ihrem ersten offiziellen Bild mit Bruder George gerieten die Bewunderer ins Schwärmen.

Der 90. Geburtstag der Queen

Bei den Feierlichkeiten zum runden Ehrentag von Queen Elizabeth II. (93) versuchte sich Charlotte dann mit knapp einem Jahr das erste Mal im royalen Winken. An der Seite ihrer Eltern grüßte sie die Fotografen vom Balkon des Buckingham Palace – und brachte damit auch ihre Mama zum Grinsen. Ihre Gesten perfektionierte sie dann bei einer Reise durch Kanada – und winkte fleißig in die Menge.

Pippas Hochzeit

Bei der romantischen Heirat von Pippa Middleton (35) und ihrem Liebsten James Matthews (43) durfte die damals gerade Zweijährige dann als Blumenmädchen die Braut ankündigen. Während ihr Bruder einen kleinen Wutanfall bekam, zeigte sich Charlotte mit gewohnt grimmiger Miene, aber ganz brav, im weißen Kleid und mit Blumenkranz.

Trooping The Colour 2017

Bei der alljährlichen Parade zum Geburtstag ihrer Großmutter schienen dann sowohl Charlotte als auch George in Grimassen-Laune: Ein zweifelnder Blick des heute Fünfjährigen hier, ein wildes Grinsen seiner kleinen Schwester da – auf dem Balkon des Palasts toppte ein Royal-Spross den anderen. Ein Schnappschuss des großen Tages dürfte wohl nie in Vergessenheit geraten: Ganz wie Oma Lizzy schaut Charlotte darauf grimmig aus dem Fenster. Bei der Parade im Jahr drauf ulkte sie übrigens erneut herum – dieses Mal sogar inklusive Zunge rausstrecken!

Die Europa-Tour

Alle deutschen Anhänger des Königshauses kamen dann im Sommer auf ihre Kosten, als William und Kate mit ihren Kids auf große Reise durch Europa gingen. Am Flughafen von Warschau wurden die Königskinder beim niedlichen Spähen aus dem Flugzeug-Fenster erwischt, in Berlin nahm Charlotte ganz skeptisch einen Blumenstrauß in Empfang und in Hamburg stürzte sie an der Hand ihrer Mama. Nach ein paar Tränchen war der Schreck aber verflogen.

Der erste Tag in der Kita

Auch Prinzessinnen besuchen irgendwann den Kindergarten – so auch Charlotte: Im Januar 2018 veröffentlichte der Kensington Palace die offiziellen Bilder ihrer Einschulung. Mit einem scheuen Lächeln blickte die damals Dreijährige in die Kamera und schien ihren ersten Tag in der Kita kaum abwarten zu können.

Die Royal Wedding

Bei der Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) nutze das Blumenkind erneut für ein paar Frechheiten: Mit herausgestreckter Zunge blickte sie aus dem Auto. Niedliche wurde es dann auf dem Weg aus der Kirche, wo die Bob-Trägerin ihr Niesen nicht zurückhalten konnte. Auch auf der Hochzeit ihrer Groß-Tante Prinzessin Eugenie (29) hielt die Vorschülerin sich mit Grimassen nicht zurück – winkte anschließend aber brav in die Linsen der Fotografen.

Die Taufe von Prinz Louis (1)

Im Juli 2018 zeigte Charlotte den Paparazzi dann, dass sie auch streng sein kann: Während der Taufe ihres kleinen Bruders schien sie die Anwesenheit der Presse so gar nicht zu genießen – und meckerte die Fotografen frech mit "Ihr seid nicht eingeladen!" an.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinzessin Charlotte, 2. Mai 2015

Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte bei der Trooping The Colour-Parade 2016

Kirsty Wigglesworth - Pool/Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte

ActionPress/Robin Utrecht Prinzessin Charlotte und Prinz George bei der Trooping The Colour Parade in London

Justin Tallis/AFP/Getty Images, i-Images via ZUMA Press/ActionPress Queen Elizabeth II. und Prinzessin Charlotte

Zak Hussein / Splash News Prinz George und Prinzessin Charlotte, Kinder von Prinz William

Patrik Stollarz / Getty Images Prinzessin Charlotte mit Mama Kate und Brüderchen George am Flughafen

Andrew Milligan - WPA/Getty Images Prinzessin Charlotte als Blumenmädchen bei Harrys und Meghans Hochzeit

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Charlotte bei der Taufe von Prinz Louis in London



