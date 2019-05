Wettschulden sind Ehrenschulden – das gilt auch für Hollywoodstars! Channing Tatum (39) und Jessie J (31), die mit bürgerlichen Namen Jessica Cornish heißt, sollen bereits seit vergangenem Herbst ein Paar sein und zeigen sich im Netz immer wieder ihre Zuneigung. Ob emotionale Geburtstagsgrüße oder süße Insta-Kommentare, die Stars scheinen mit ihrer Beziehung nicht unbedingt hinterm Berg halten zu wollen. Dass es bei ihnen auch mal ziemlich abgefahren zugeht, beweist ein neues Nackt-Pic, das Channing jetzt postete – weil er bei Jenga verlor!

Besagtes Instagram-Pic zeigt den Magic Mike-Star splitterfasernackt! Nur seine Hände bedecken seine Kronjuwelen, ansonsten können die Fans den durchtrainierten Körper des 39-Jährigen bestaunen, der dazu auch noch mit einem Schwall Wasser übergossen wird. Eine ziemlich sexy Pin-up-Pose, in der sich Channing da präsentiert – und den Grund für sein Blankziehen erörtert er in dem Post auch gleich: "Ich habe bei Jenga gegen Jessica Cornish verloren. Der Verlierer (ich) musste ein Foto posten, das die andere Person (Jessica Cornish) ausgesucht hat." Und wie es aussieht, hat sich Jessie für einen ganz besonders heißen Schnappschuss entschieden.

Channing zieht übrigens aus der Wette auch seine Lehren: "Ich werde nie wieder mit ihr Jenga spielen." Jessie selbst entgegnet auf den Post nur: "Sharing is caring" – was auf Deutsch ungefähr so viel bedeutet wie: Teilen zeigt, dass du dich kümmerst.

Warner/Butler MEGA Jessie J und Channing Tatum in London

Neil Warner/MEGA Channing Tatum und Jessie J in London

Leon Bennett/Getty Images Jessie J, Sängerin

