Für Tatjana Danny ist der Traum vom Germany's next Topmodel-Sieg geplatzt! Am Donnerstag musste sie ihre Koffer packen und die Model-Villa in Los Angeles verlassen. Sie konnte Heidi Klum (45) und Gast-Juror Bill Kaulitz (29) einfach nicht von sich überzeugen. Besonders kritisiert wurde ihr Shooting – auf einem Fahrrad in zehn Meter Höhe fielen der 21-Jährigen einfach keine aufregenden Posen ein. Tatjana weiß genau, warum sie in dieser Woche so schwach war!

Bei GNTM The Talk reflektierte die Leipzigerin ihre letzten Tage in der Model-Show: "Ich war etwas blockiert wegen der letzten Woche. Bis dahin habe ich hauptsächlich auf mich geschaut. Ich wollte mich nicht mit den anderen Mädels vergleichen." Schließlich gehe es nur darum, sich selbst zu toppen. Kurz vor dem Finale habe sie dann doch den Fehler gemacht und auf die anderen Mädchen geschielt.

Das habe Tati "wuschig gemacht" und in ihrem Kopf seien Gedanken wie "Die ist doch hübscher, die ist doch besser" aufgekommen. "Hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich das geschafft", war sie sich sicher. Bereits in der Woche zuvor war es sehr knapp für die Blondine gewesen: Nur die Wild-Card von Gast-Jurorin Paris Hilton (38) hatte sie in die nächste Runde gerettet.

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana Danny bei "GNTM The Talk"

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana Danny, Ex-GNTM-Kandidatin 2019

Getty Images Paris Hilton im März 2019

