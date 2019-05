Mit diesem Move sorgte Dieter Bohlen (65) beim großen Finale von Deutschland sucht den Superstar für Aufregung! Am vergangenen Samstag wurde zum 16. Mal ein Gewinner des beliebten Gesangsformates gekürt. Unter tosendem Applaus und berieselt von Glitzerregen performte Davin Herbrüggen seinen Siegersong vor einem Millionenpublikum. Hinterher gab's Küsse, Umarmungen und Glückwünsche für den neuen Superstar. Nur der Pop-Titan höchstpersönlich versäumte es zunächst, dem gelernten Altenpfleger zu gratulieren und verschwand nach der Show umgehend hinter die Bühne. Was Davin wohl dazu zu sagen hat?

Dass der Modern Talking-Star plötzlichen und ohne Lobeslied für Davin die Düse machte, nimmt ihm der 20-Jährige keinesfalls übel. "Dieter hat viel zu tun. Da kann ich auch verstehen, dass er dann weiter muss. Dafür hat er mir dann über Instagram gratuliert. Aber ich denke, das werden wir noch nachholen", äußerte sich der sympathische Brillenträger im Interview mit Bunte zum plötzlichen Abgang des DSDS-Urgesteins.

"Gratulation an Davin! War eine tolle Staffel", lauteten die Worte des Musikproduzenten nachträglich auf Instagram. Ob er lieber Nick Ferretti, den er selbst in Mallorca auf der Straße aufgegabelt hatte und zur Teilnahme überredete, auf dem Thron gehabt hätte? Der gebürtige Neuseeländer verriet im Promiflash-Gespräch nach der Show: "Er ist bestimmt ein wenig enttäuscht. Aber er ist sicher auch glücklich darüber, dass ich es so weit geschafft habe."

ActionPress Davin Herbrüggen, Sieger der 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2019

Anzeige

Getty Images Davin Herbrüggen und Nick Ferretti im DSDS-Finale 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de