Alle kennen ihn und doch kennt niemand sein Gesicht! Die Rede ist vom Nachtkönig aus dem HBO-Hit Game of Thrones. In der Serie spielt er den stahlblauen Bösewicht mit den funkelnden Augen, der die Toten zu einem Teil seiner Armee aus Untoten und Weißen Wanderern werden lässt. Und das, ohne ein Wort zu sagen – bis zur achten und letzten Staffel nicht. Doch hinter der finsteren Maske steckt ein Mensch aus Fleisch und Blut: Vladimir Furdik (48).

Seit der sechsten Staffel spielt der gelockte Blondschopf mit den gütigen Augen den GoT-Schurken. Der gebürtige Slowake steht aber nicht nur als Schauspieler vor der Kamera, sondern auch als Stuntman und Supervisor. Als solcher war er auch in Streifen wie "James Bond 007 – Skyfall" und "Thor: The Dark Kingdom" tätig. Achtung, Spoiler! Auf den Eisernen Thron schafft er es als Nachtkönig in "Game of Thrones" allerdings nicht. Maisie Williams (22) – alias Arya Stark – brachte ihn in der dritten Folge der finalen Staffel um.

Um sie entbrannte übrigens eine irre Fan-Theorie: Demnach soll Arya – wenn es nach den GoT-Liebhabern geht – eigentlich lesbisch sein. Doch in der zweiten Episode der achten Staffel stieg sie plötzlich mit ihrem Freund Gendry (gespielt von Joe Dempsie) ins Bett.

Instagram / vladimir_furdik_ Schauspieler Vladimir Furdik

Instagram / vladimir_furdik_ "Game of Thrones"-Star Vladimir Furdik

Instagram / vladimir_furdik_ "Game of Thrones"-Star Vladimir Furdik als Nachtkönig

