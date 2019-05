Bereits bei der Hochzeit von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) hatte ein wichtiger Mann aus dem Leben der ehemaligen Schauspielerin gefehlt: ihr Vater Thomas (74) Markle Sr.. Seitdem sorgt er vor allem wegen Äußerungen über seine berühmte Tochter und das britische Königshaus für Aufsehen – Meghan soll den Kontakt sogar abgebrochen haben. Auch bei der Geburt ihres ersten Kindes scheint es, als würde Meghan auf ihren Papa verzichten: Thomas wurde jetzt in Mexiko fotografiert!

Während die Oma in spe, Doria Ragland, bereits Ende April von Los Angeles nach London gereist sein soll, um Meghan in diesen besonderen Wochen unterstützen zu können, wird Thomas offenbar ausgeschlossen. Fotografen erwischten den 74-Jährigen vor wenigen Tagen in einem Restaurant in seiner Wahlheimat. Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen den Vater der Herzogin dabei, wie er sich Essen zum Mitnehmen bestellt. Diese Bilder beweisen, was Insider schon vermutet hatten: Thomas wird bei der Entbindung seines Enkels, dessen Geburtstermin bisher geheim gehalten wird, vermutlich wirklich nicht dabei sein.

Bereits vor einer Woche hatte ein TMZ-Informant bestätigt, dass Thomas nicht aufgrund von gesundheitlichen Problemen – wie es bei Meghan und Harrys Jawort gewesen sein soll – in Mexiko bleibe, sondern wegen der Funkstille, die zwischen ihm und seiner Tochter herrsche. Bereits seit August vergangenen Jahres sollen die beiden kein Wort mehr miteinander gewechselt haben. Thomas hoffe allerdings, dass der Mini-Royal die Beziehung der beiden retten könne.

ActionPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Splash News Thomas Markle in einem Restaurant in Rosarito, Mexico

Splash News Thomas Markle, Herzogin Meghans Vater

