Hat sich Janine Pink etwa einen neuen Mann geangelt? Die brünette Schönheit kennt man aus Scripted-Reality-Formaten wie Köln 50667. Zuletzt spielte sie sogar in ihrer eigenen Serie Leben.Lieben.Leipzig die Hauptrolle. Doch bereits nach der ersten Staffel wurde die Show wieder abgesetzt. Auch wenn es in Sachen Schauspiel gerade nicht so rund läuft, privat scheint es für sie dafür umso besser zu laufen! Zuletzt zeigte sich die Leipzigerin mit ihrem Ex-Köln-Kollegen Daniel Peukmann. Was bei den beiden geht, hat Janine gegenüber Promiflash exklusiv verraten!

In ihrer Instagram-Story teilte Janine ein niedliches Foto von sich und Daniel, das sie beim gemeinsamen Ausflug in einen Süßwarenladen zeigte. Dafür verwendete sie sogar den Hashtag #CoupleGoals (zu Deutsch: Traumpaar)! Im Promiflash-Interview plauderte das Reality-Sternchen nun aus, ob die beiden mehr als nur gute Freunde sind: "Das bleibt spannend. Ich muss sagen, ich finde ihn schon sehr nice. Er gefällt mir sehr. Er ist ein sehr netter, sympathischer, loyaler Mann. Ich habe keinen Typ Mann, aber er sieht schon sehr hot aus", berichtete sie begeistert. Jetzt warte sie erst einmal ab, was sich noch entwickle. Ihr beider Humor passe aber schon mal perfekt zusammen.

Doch wie sieht das der Wahlkölner? Im Promiflash-Interview erklärte Daniel, dass er und Janine schon länger eng miteinander sind: "Seit sie nach Leipzig gegangen ist, ist der Kontakt nie abgerissen. Immer wenn sie in der Nähe ist, versuche ich es einzurichten, dass wir uns sehen. Sie hatte dieses Mal zwei, drei Termine in Köln. Da steht natürlich meine Tür offen für sie." Was sagt ihr: Wären Janine und Daniel ein schönes Paar?

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink und Daniel Peukmann auf einem Event

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Ex-"Köln 50667"-Star

Instagram / daniel_peukmann Daniel Peukmann, TV-Star

