War der Vorführ-Effekt schuld? Sabrina Mockenhaupt (38) musste bei Let's Dance schon mehrmals harte Jury-Kritik über sich ergehen lassen und ums Weiterkommen zittern. Auch am vergangenen Freitag ließ die Experten-Bewertung wieder zu wünschen übrig – gerade einmal zwölf Punkte gab es für Sabrinas Jive. Dabei sollte doch in der sechsten Show alles anders werden: Promiflash hat die Langstreckenläuferin verraten, dass in den Proben noch alles fehlerfrei über die Bühne gegangen war!

Nach der Show zeigte sich Sabrina im Promiflash-Interview enttäuscht von ihrer Leistung – auch wenn sie dieses Mal nicht ums Weiterkommen bangen musste: "Ich hab' ehrlich gedacht, heute kommt mein Durchbruch – und das war eher eine kleine Bruchlandung." Mocki überlegte sogar, ob sie sich schlichtweg zu sicher gewesen sei, denn: "Weil in den Proben und auch im Training war ich wirklich so geil. [...] Ich bin heute echt ein bisschen sprachlos von mir und der Erich (32) auch ein bisschen", ärgerte sich die 38-Jährige weiter.

Tatsächlich kann ihr Profi-Tanzpartner Erich Klann das so unterschreiben: "Wir haben die ganze Woche echt Spaß gehabt. Und dann kommt der Freitag und ich dachte, ja okay, wird laufen, weil davor ist alles die ganze Zeit gelaufen. Deswegen, ich sage ja: Die Mocki ist eine Wundertüte", resümierte er. Unterkriegen lassen sich die beiden von dem Rückschlag aber dennoch nicht, wie Mocki abschließend beteuerte: "Aber wir kramen jetzt weiter in der Wundertüte rum. Wir haben ja zum Glück noch eine Chance bekommen."

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann bei "Let's Dance"

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann beim "Let's Dance"-Training

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann bei der fünften "Let's Dance"-Show

