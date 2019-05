Mit diesem Social-Media-Post überraschte Heidi Klum (45) ihre Anhänger! Heute wird ihre Tochter Leni 15 Jahre alt! Zum Ehrentag des Teenagers ließ es sich Model-Mama Heidi natürlich nicht nehmen, ihrem Töchterchen, die mit vollem Namen Helene heißt, auch im Netz zu gratulieren. Gleichzeitig sorgte die 45-Jährige für eine Premiere: In dem geposteten Clip zeigte Heidi Leni zum ersten Mal von vorne!

"Einen fröhlichen 15. Geburtstag, liebe Leni. Ich liebe dich von ganzem Herzen", schrieb Heidi in einem Instagram-Beitrag. Dazu veröffentlichte sie ein kurzes Video, in dem sie und ihre Tochter in einem Boot zu sehen sind. Das Besondere: In dem Social-Media-Beitrag zeigt die Verlobte von Tom Kaulitz (29) das Gesicht ihrer Erstgeborenen! Allerdings handelt es sich um einen älteren Clip – zum Zeitpunkt der Aufnahme war Leni noch im Kindesalter.

Neben Leni, die aus Heidis Beziehung mit Flavio Briatore (69) stammt, hat die Laufsteg-Beauty drei weitere Kinder mit ihrem Ex-Ehemann Seal (56): die beiden Söhne Henry und Johan sowie Töchterchen Lou. Generell versucht das Topmodel, seinen Nachwuchs aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Getty Images Heidi Klum im März 2019

Instagram / heidiklum Leni Klum, Tochter von Model Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren vier Kindern und Tom Kaulitz

