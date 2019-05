Macht sie endlich wieder Deutschland und Co. unsicher? Vor wenigen Tagen setzte Taylor Swift (29) ihrer Karriere-Pause ganz offiziell ein Ende: Mit der Veröffentlichung ihres Songs "ME!" mit Panic! At the Disco-Star Brendon Urie (32) startete die Popsängerin endlich wieder so richtig durch. Nach ihrem allerersten Auftritt nach dem Comeback scheint die Künstlerin nun das Konzertfieber gepackt zu haben: Plant Tay-Tay bald etwa wieder eine Tour durch Europa?

Im Interview in der SWR3 Morningshow plaudert das Goldkehlchen jedenfalls aus: "Ich möchte definitiv mehr Konzerte in Europa geben. Ich liebe die Fans in Europa so sehr, sie sind so gut zu mir. Deshalb möchte ich gerne noch häufiger in Europa touren als bisher." Na, wenn das ihre europäischen Fans nicht freuen wird – und wer weiß, ob demnächst nicht tatsächlich wieder eine Show in Deutschland ansteht!

Bis dahin können sich Taylor-Bewunderer mit ihrem brandaktuellen Musikvideo zur neuen Single vergnügen. Der kunterbunte Clip brach innerhalb kürzester Zeit einen YouTube-Rekord: Der Clip zu "ME!" wurde am ersten Tag stolze 65,2 Millionen Mal geklickt!

Getty Images Taylor Swift

Getty Images Taylor Swift bei der "TIME 100 Gala" in New York, April 2019

Getty Images Brendon Urie und Taylor Swift bei den Billboard Music Awards 2019

