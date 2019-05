Kommt Pascal Hens' (39) Familienleben aktuell zu kurz? Immerhin trainiert der ehemalige Profi-Handballer schon seit mehr als sieben Wochen ununterbrochen für Let's Dance – und das mit großem Erfolg. Show für Show heimst Pascal die Höchstpunktzahl ein. Viel Zeit für seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder bleibt da wohl eher nicht. Promiflash hat der einstige Sportler jetzt verraten, wie er mit der Ausnahme-Situation umgeht!

"Es ist natürlich sehr viel Training und sehr wenig Zeit bei der Familie momentan, aber meine Frau ist trotzdem sehr, sehr stolz, wie ich das mache", betonte Pommes kurz nach der Show am Freitagabend. Seine Liebste käme immer mal wieder auf einen Kaffee beim Training vorbei und gucke sich alles an. Manchmal bringe sie auch die beiden Kids mit.

Auch Pascals Profi-Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) ist sich bewusst, dass der Rückhalt von den Fans, Freunden und Familien der beiden entscheidend für ihren Erfolg ist: "Also Team PomKat sind nicht nur wir zwei. Das sind einfach viele Menschen, die uns unterstützen." Speziell den Support durch Pascals Frau weiß Ekat zu schätzen: "Und ich muss auch sagen, vielen Dank an Angela, an deine Frau, weil sie unterstützt dich und erlaubt dir, so lange beim Training zu bleiben."

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de: https://www.rtl.de/cms/sendungen/lets-dance.html

TVNOW / Gregorowius Ekaterina Leonova und Pascal Hens in der sechsten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Instagram / pommes_23 Pascal Hens mit seiner Tochter

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Ekaterina Leonova und Pascal Hens in der sechsten "Let's Dance"-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de