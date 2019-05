Der Muttertag steht an – sowohl in Deutschland als auch in den USA ehren neben vielen Normalos auch die Promis am 12. Mai ihre Mamas. Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (43) hat ihre Chance nun schon einige Tage zuvor in einer Talkshow gut genutzt, um ihre Mutter kräftig hochleben zu lassen. Dabei wurde die Schauspielerin von ihren eigenen Emotionen mitgerissen: Sie konnte die Tränen der Rührung kaum noch zurückhalten.

Charlize war gemeinsam mit "Long Shot"-Co-Star Seth Rogen (37) zu Gast bei Watch What Happens Live – beide durften sich auch über die Anwesenheit ihrer Mütter freuen. Auf die Frage, was die beiden an ihren Müttern am meisten lieben, dankte Seth seiner Mama dafür, dass sie stets weite Reisen auf sich nehme, nur um ihn zu sehen. Charlize wurde emotional: "Ich will nicht rührselig werden... aber ich habe die beste Familie und bin so dankbar dafür", sagte die Hollywood-Beauty über ihre anwesende Mom Gerda Maritz.

Mühsam die Tränen unterdrückend sagte sie, mit ihrer Mutter Gerda habe sie im Grunde zugleich eine "Co-Elternschaft" gefunden für ihre Kinder, Tochter Jackson und Sohn August. "Ich glaube, man kann gar nicht genug thematisieren, welchen Wert Großeltern in der Beziehung zu einem Kind einbringen können", erklärte sie. Mit ihrer Mutter verbindet Charlize eine außergewöhnliche Geschichte: Gerda hatte 1991 ihren Mann Charles Theron in Notwehr erschossen, nachdem dieser mit einer Waffe auf sie und ihre Tochter losgegangen war.

