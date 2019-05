Diese Liebe geht unter die Haut! Am 30. April schmiss Kylie Jenner (21) ihrem Partner Travis Scott (28) eine weitere Geburtstagsparty. Für das Fest ließ die Unternehmerin sich, wie bei der spektakulären Avengers-Party einige Tage zuvor, einiges einfallen: Authentische Tankstellen-Deko und sogar ein persönlicher Tätowierer brachten die geladenen Stars und das Geburtstagskind in Feierstimmung! Die Krönung: Kylie stach Travis sogar ein Tattoo!

Wie ein Instagram-Video des Tattoo-Artists JonBoy zeigt, legte Kylie selbst Hand an – und griff zur Tattoo-Maschine, um sich auf dem Oberarm ihres Freundes zu verewigen. Bei der gesamten Aktion hatte die Keeping up with the Kardashians-Queen ein Lächeln im Gesicht, wirkte aber dennoch konzentriert. Das Ergebnis wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Ebenso wenig ist bisher bekannt, ob sich Travis mit einer Körperbemalung bei seiner Freundin revanchiert hat.

Fest steht jedoch, dass Travis sich ein Bro-Tattoo mit Rapper-Kumpel Kid Cudi (35) stechen ließ. Beide tragen nun auf ihrer rechten Hand-Außenseite das Wort "Rager", zu Deutsch "Ausrasten", in Großbuchstaben. Die Musiker haben schon den ein oder anderen Song zusammen aufgenommen – zum Beispiel "Through the Late Night" and "Way Back".

Instagram / jonboytattoo Travis Scott, JonBoy und Kylie Jenner im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / jonboytattoo Travis Scott und Kid Cudi im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de