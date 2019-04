Der Kardashian-Jenner-Clan ist berüchtigt für seine pompösen Feiern. Erst kürzlich wurde beispielsweise bekannt, dass Khloe Kardashian (34) ganze 7.500 Euro in Luftballons für die erste Geburtstagsfeier ihrer Tochter True (1) investierte. Die vorgezogene Birthday-Sause von Kylie Jenners (21) Freund Travis Scott (26) in Los Angeles war ebenfalls ein Riesenspektakel: Passend zu dem Motto Avengers: Endgame schmissen sich die Unternehmerin, der Rapper und ihr gemeinsames Töchterchen Stormi (1) mächtig in Schale!

Eigentlich wird Travis erst am 30. April 27 Jahre alt – Kylie lud jedoch schon vier Tage früher zur Mottoparty. Auf Instagram postete die 21-Jährige gleich drei Schnappschüsse von sich und Travis in ihren jeweiligen Film-Kostümen. Das Fast-Geburtstagskind ist darauf im Iron Man-Komplettlook zu sehen, während die TV-Beauty ihre Kurven als Captain Marvel gekonnt in Szene setzt. Töchterchen Stormi steckten die beiden in ein farblich passendes Ensemble.

Wie Kylies Halbschwester Khloe festhielt, gab es auch eine leckere Avengers-Geburtstagstorte. Ein Video des Keeping up with the Kardashians-Stars zeigt darüber hinaus, wie Travis kurz innehält und dann die Kerzen ausbläst. Ob er sich dabei wohl gewünscht hat, dass Kylie bald seine Ehefrau wird? Die hatte ihn auf der Kuchenaufschrift nämlich mal wieder als Ehemann bezeichnet.

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im April 2019

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im April 2019 in Marvel-Kostümen

Instagram / khloekardashian Travis Scotts Geburtstagstorte im April 2019

