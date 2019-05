Was für ein Schock-Moment! Vor wenigen Tagen erlitt Tracy Candela nach Angaben ihrer Schwester Nancy auf der Autobahn einen schweren Autounfall. Danach wurde es in den sozialen Medien sehr ruhig um die ehemalige Love Island-Kandidatin. Doch jetzt meldete sich die Kämpfernatur selbst zurück bei ihren Fans und gab ein Update zu ihrem Gesundheitszustand: Ihr gehe es so langsam wieder besser!

Vergangenen Montag verkündete Nancy, dass ihre Schwester bei ihrem Unfall wohl einen Schutzengel gehabt hätte und es ihr den Umständen entsprechend "gut" gehe. Nur wenige Tage nach den Horror-News äußerte sich Tracy jetzt selbst via Instagram zu dem schlimmen Tag: "Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass es mir so langsam wieder besser geht nach diesem schrecklichen Autounfall. Die ersten Tage waren natürlich sehr schlimm und schmerzhaft aber es geht wieder bergauf."

Die TV-Beauty bedankte sich bei ihren Followern für deren Unterstützung und die ganzen Nachrichten, aus denen sie viel Kraft und Energie getankt habe: "Mit euren liebevollen Nachrichten habt ihr mir viel Kraft und Liebe geschenkt, was natürlich auch zur Besserung meiner Gesundheit beigetragen hat."

