Kaley Cuoco (33) krempelt nicht nur ihr Berufsleben um! In den vergangenen zwölf Jahren war die Blondine am Set von The Big Bang Theory zu Hause. In der Rolle als Penny mischte sie den Nerd-Haufen gehörig auf und mutierte zum Serien-Liebling. Nach 275 Episoden ist nun aber Schluss – die Geschichte um Leonard, Sheldon, Penny, Howard, Raj und Co. ist aus erzählt. Nun ziehen die Schauspieler weiter und streben neue Projekte an, wie eben auch Kaley – und die schaut sich auch in Sachen Wohnraum nach etwas Neuem um!

Denn die Beauty hat ihr Haus zum Verkauf angeboten, wie TMZ herausgefunden hat. Für ganze 6,9 Millionen US-Dollar steht die Villa im exklusiven Mulholland Park in Tarzana zum Kauf. In der Gegend um das Gebäude leben auch zahlreiche Promis – wie Paris Hilton (38), Bruce Willis (64) oder Charlie Sheen (53). Wohin es für die Beauty nach ihrem Verkauf gehen soll, steht allerdings noch nicht fest.

Ob die 33-Jährige vielleicht mit ihrem Umzug einfach nur nach einem größeren Zuhause für ihre wachsende Familie sucht? Denn zusammen mit Ehemann Karl Cook hat die Beauty vor Kurzem den fünften Hund adoptiert!

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Getty Images Der "Big Bang"-Cast im "Nokia Theatre" in Los Angeles

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit Hund Blueberry und Mann Karl Cook

