Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) überraschten ihre Fans vor wenigen Tagen mit einer Blitz-Hochzeit in Las Vegas. In einer nicht gerade prunkvollen Zeremonie gaben sich die beiden das Jawort. Insgesamt 600 Euro soll die Hochzeit gekostet haben. Auch richtige Eheringe fehlten an diesem Tag und so entschied sich das Paar prompt für Ring Pops – und aus diesen will der Elvis-Prediger jetzt Profit schlagen: Er verscherbelt das Papier der Lolli-Ringe auf Ebay!

Wie TMZ berichtet, fand Pfarrer Elvis, imitiert von Jesse Grice, die Verpackungsreste von Sophies Ehering-Ersatz auf den Boden. Der Trauredner fackelte nicht lange und stellte das Papier mit einem Startgebot von zehn Dollar auf die Auktionsplattform. Jesse scheint damit eine richtige Goldgrube gefunden zu haben, denn mittlerweile sind die Gebote für das Plastik-Teil auf 2.700 Dollar (umgerechnet 2.400 Euro) geschossen.

Dieser Preis könnte womöglich auch durch die ziemlich witzige Beschreibung seiner Versteigerung in die Höhe geschnellt sein. "Leicht gebraucht am glücklichsten Tag in Joes Leben. Das ist das originale Bonbon-Papier, das den Ehering enthielt, den Joe Sophie gegeben hatte", schrieb der Elvis-Pfarrer zu seiner Auktion.

Instagram / diplo Joe Jonas und Sophie Turner in Las Vegas 2019

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas im Februar 2019

