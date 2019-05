Für Prinz Harry (34) bricht ein völlig neues Kapitel an: Der Sohn von Prinz Charles (70) und der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) ist selbst Papa eines Jungen geworden! Wie der royale Fratz wohl aussehen mag? Auf diese Frage gibt es bisher noch keine Antwort: Harry und die frischgebackene Mama Herzogin Meghan (37) wollen ihr Familienglück zunächst im Privaten feiern. Grund genug, mit niedlichen Kinderfotos des überstolzen Neu-Daddys die Zeit zu überbrücken. So sah Harry als Baby aus!

Am 15. September 1984 kam Prinz Harry zur Welt. Schon wenige Augenblicke nach seiner Geburt absolvierte der heute 34-Jährige seinen ersten Pressetermin vor dem St. Mary's Hospital in London. Eingewickelt in eine weiße Decke und auf Lady Dis Armen war noch nicht viel vom ihm zu sehen. Rund einen Monat später dafür umso mehr: Bei einem offiziellen Fotoshooting blickte Klein-Harry noch ein wenig verdattert in die Kamera des Fotografen. Der ganze Trubel schien den Mini-Royal jedoch ziemlich müde gemacht zu haben: Auf einem Bild mit Bruder Prinz William (36) schlummert Harry friedlich vor sich hin.

Eines hatte Harry schon damals: seine roten Haare. Bis heute fällt der Rotschopf damit auf. Royal-Fans dürfen also gespannt sein: Ob auch sein Söhnchen mit einem knalligen Schopf geboren wurde? Stimmt ab!

ActionPress/SIPA PRESS Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz Harry, September 1984

ActionPress/SIPA PRESS Prinzessin Diana und Prinz Harry im Jahr 1984

ActionPress/SIPA PRESS Prinz William und Prinz Harry im Oktober 1984

ActionPress/SIPA Prinz Harrys Taufbild vom 21. Dezember 1984



