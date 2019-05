Die Royal-Fans sind total aus dem Häuschen! Wie vor Kurzem bekannt wurde, sind Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) nun tatsächlich Eltern geworden. Am frühen Montagmorgen soll die einstige Suits-Darstellerin ihren Sohn zur Welt gebracht haben – sowohl die Mutter als auch der noch namenlose Prinz seien wohlauf, hieß es in einer ersten offiziellen Mitteilung. Im Gegensatz zu den Geburten von Herzogin Kates (37) und Prinz Williams (36) Kindern lief die Verkündigung dieses Mal jedoch in vielerlei Hinsicht anders ab: Mit diesen Traditionen haben Harry und Meghan schon jetzt gebrochen!

Am frühen Nachmittag machte die Nachricht die Runde, dass die 37-Jährige in den Wehen liege. Die Sprecher des Königshauses waren jedoch nicht wie sonst die ersten, die die frohe Botschaft verkündeten. Stattdessen berichtete Sky News als erstes von der Geburt des königlichen Sprosses. Ein Royal-Korrespondent des Senders hatte erklärt: "In den frühen Morgenstunden setzten bei Meghan die Wehen ein und der Herzog war an ihrer Seite." Erst kurz nachdem die britischen Medien von der Geburt berichtet hatten, gab es auch vonseiten des Instagram-Accounts des Paares eine offizielle Bestätigung.

Im Unterschied zu William und Kate wollen Harry und Meghan zudem noch ein wenig warten, bevor sie sich mit ihrem Baby der Öffentlichkeit präsentieren. Der Neu-Papa meldete sich nach der Geburt lediglich mit einer Video-Botschaft zu Wort. Gegenüber Daily Mirror hat der 34-Jährige inzwischen allerdings angekündigt, dass die Fans den kleinen Jungen in zwei Tagen zu sehen bekommen werden.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2019

Anzeige

Gareth Cattermole / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und ihr Baby vor dem St. Mary's Hospital

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de