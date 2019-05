Tanzen Davina (15) und Shania (14) ihren Eltern etwa auf der Nase herum? Die beiden Teenie-Töchter von Selfmade-Millionär Robert Geiss (55) und seiner Frau Carmen (54) dürften aktuell mitten in der Pubertät stecken. Keine leichte Phase, wie auch das Protzpaar immer öfter feststellen muss. Zwar haben ihre Kinder stets oberste Priorität, hier und da scheinen Davina und Shania dann doch ein wenig über die Stränge zu schlagen – und bringen Mama Carmen zur Weißglut!

Schon eine spektakuläre Live-Kochshow sorgte in der heutigen Folge Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie bei den Teenagerinnen für Langeweile. Während Robert und Carmen sich hellauf begeistert zeigten, konnten die Mädchen der kulinarischen Unterhaltung kein Lächeln abgewinnen. Auch am Frühstückstisch herrschte dicke Luft. Davina weigerte sich, ihrer Mutter die Butter zu reichen. Stattdessen stand sie auf und machte ihr Messer an Carmens Serviette sauber. "Kannst du deine Tochter bitte mal erziehen?", wandte sich die 54-Jährige darauf an ihren Ehemann.

Während die 15-Jährige ihre Mom mit ihrem Verhalten verärgerte, widmete sich ihre ein Jahr jüngere Schwester ihren Händen: Am gedeckten Frühstückstisch kümmerte sich Shania um ihre Nagelpflege. "Ja, das ist ganz normal. Ich glaube, bei anderen Familien geht das auch nicht anders zu", versuchte Carmen die Situation runterzuspielen.

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Carmen und Rober Geiss, TV-Millionäre

Anzeige

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, TV-Familie

Anzeige

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", RTL II Shania und Davina Geiss bei "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de