Faye Montana bricht ihr Schweigen über ihren verstorbenen Papa! Obwohl sie mit ihren humorvollen YouTube-Videos mittlerweile über 300.000 Follower unterhält, hatte die Jungschauspielerin privat nicht immer einen Grund zum Lachen. Ihr Vater, Rapper Markus Oergel alias Big Sal, verstarb vor acht Jahren – da war Faye erst sieben Jahre alt. Seitdem wird sie von ihrer Mutter Anne-Sophie Briest (45) allein großgezogen. Die Influencerin erzählt nun erstmals, wie es für sie ist, als Halbwaise aufzuwachsen!

Im Gespräch mit Bunte erinnert sich die heute 15-Jährige an die Zeit nach dem Schicksalsschlag zurück: "Es fiel mir anfangs sehr schwer, es zu verarbeiten, weil ich noch sehr jung war und es nicht richtig verstanden habe. Es ist natürlich sehr traurig, keinen Vater zu haben." Je älter man werde, desto eher werde einem das auch bewusst, meint die YouTuberin. Trotzdem versuche sie, positiv zu bleiben, weil man es nicht mehr ändern könne. "Vermissen werde ich ihn immer und keiner kann diese Rolle einnehmen", stellt Faye klar.

Als Markus im Alter von 35 Jahren seinen Kampf gegen den Knochenkrebs verloren hatte, lebten er und Anne-Sophie bereits getrennt. "Faye denkt mehr an ihn als vorher. Immer, wenn mir gerade etwas zu ihm einfällt, dann erzähle ich ihr Geschichten von ihm, um die Erinnerung an ihn aufrechtzuerhalten", offenbarte die "Natalie – Endstation Babystrich"-Darstellerin vor drei Jahren in einem Interview.

Getty Images Faye Montana bei der "Meine teuflisch gute Freundin"-Premiere 2018 in Berlin

Instagram / fayemontana Faye Montana, Schauspielerin

Instagram / fayemontana Faye Montana, Sängerin



