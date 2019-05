Wie wird Prinz Harry (34) seine neue Lebensaufgabe angehen? Seit Montag ist der Brite glücklicher Vater eines Jungen: Seine Frau Meghan (37) brachte in den frühen Morgenstunden den gemeinsamen Sprössling zur Welt. Für die beiden ist es das erste Kind – kein Wunder also, dass die Fans des Paares gespannt darauf sind, wie sich die Sussexes als Eltern schlagen werden! Experten glauben, dass sich der Prinz ein Vorbild an seiner verstorbenen Mutter nehmen wird.

Die britische Radio- und TV-Moderatorin Emma Forbes, die Verbindungen zur Königsfamilie pflegt, ist sicher: Der 34-Jährige wird ein großartiger Vater. "Harry wird einer dieser Väter, die die Balance zwischen Anpacken und Abenteuer schaffen. Ich sehe ihn schon vor mir, wie er mit seinem Sohn an seiner Seite auf Reisen geht", sagte sie gegenüber People. Damit würde der Rotschopf in die Fußstapfen seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) treten – die hat er selbst einmal als "ungezogenes Elternteil" bezeichnet!

Zusammen mit Bruder William (36) sprach Harry vor zwei Jahren in der Dokumentation "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" über seine Kindheit mit der jung verstorbenen Lady Di. "Sie war sehr ungezwungen und hat Lachen und Spaß wirklich geliebt. Sie hat verstanden, dass es außerhalb der Palastwände ein echtes Leben gibt", erklärte William. Gut möglich, dass nach dem Dreifach-Papa nun auch Harry mit seinem eigenen Spross einen ähnlichen Weg einschlägt. Schon oft wurden ihm Gemeinsamkeiten mit seiner Mutter nachgesagt, zuletzt von deren gutem Freund Elton John (72).

ActionPress/SIPA/SIPA Prinzessin Diana mit Prinz Harry auf dem ersten offiziellen Baby-Foto 1984

Anzeige

Getty Images Emma Forbes, britische Moderatorin

Anzeige

JOHNNY EGGITT/AFP/Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 bei einer Veranstaltung in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de