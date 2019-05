Da konnten sich die Fachleute ein Schmunzeln nicht verkneifen. Seit Montagnachmittag weiß alle Welt, dass der royale Spross von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) geboren wurde. Mutter und Sohn seien wohlauf, hieß es im Statement des britischen Königshauses. Wo genau die Geburt stattfand, wurde zwar nicht mitgeteilt, aber angeblich soll die US-Amerikanerin über eine Hausgeburt nachgedacht haben: Aber genau davon hätte ihr wohl ein ganzer Saal voller Spezialisten abgeraten.

Bei einer Gynäkologen-Konferenz am vergangenen Wochenende in Nashville, Tennessee, sorgte die Aussage eines Mediziners laut Daily Mail für sehr viel Gelächter: "Meghan hat sich wohl für eine Geburtsbegleiterin und einen Weidenbaum – ein Fruchtbarkeitssymbol – entschieden... Schauen wir mal, wie das für sie läuft", kommentierte Dr. Timothy Draycott die Pläne der Herzogin, nicht in ein Krankenhaus gehen zu wollen. Hausgeburten sind vor allem in den USA sehr selten und besonders in Meghans Alter nicht ganz risikofrei. "Sie ist 37. Es ist ihre erste Geburt. Ich weiß ja nicht", habe der Gynäkologie-Professor hinzugefügt.

Tatsächlich habe es die werdende Mutter nicht darauf ankommen lassen wollen: Wie das Medium ebenfalls berichtete, soll sich die ehemalige Schauspielerin gegen eine Entbindung in den eigenen vier Wänden entschieden haben. Stattdessen soll sie von ihrem Ehemann am Sonntagabend ins Londoner Portland Hospital gebracht worden sein.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Anzeige

John Rainford/WENN.com Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2018

Anzeige

Getty Images Das Portland Hospital in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de