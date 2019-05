Das ist er sicherlich nicht gewohnt! Am Freitag hielt Prinz William (36) im Rahmen eines Gottesdienstes eine Rede. Anlass für den Auftritt des Royals war das 50-jährige Bestehen der nuklearen Streitkräfte Großbritanniens. Doch noch bevor er die Kirche überhaupt betreten hatte, kam der 36-Jährige beinahe aus dem Konzept: Vor der Kirche hatten sich rund 500 Atomwaffen-Gegner versammelt – und kritisierten den Duke of Cambridge lautstark!

Der Zweite in der Thronfolge habe auf die Anfeindungen ziemlich irritiert reagiert, wie Daily Mail berichtet – unter anderem wurde dem Mitglied des Königshauses "Schäm dich" und "Schande" entgegengerufen. Der Grund für die Kritik der Protestierenden: Sie warfen Prinz William vor, sich durch seinen Besuch bei der Veranstaltung für Atomwaffen auszusprechen. "Ich finde, es ist absolut unangemessen, dass wir für Atomwaffen unseren Dank aussprechen – und mit dieser Meinung stehen wir nicht allein da", betonte Kate Hudson, die General-Sekretärin der Organisation Campaign for Nuclear Disarmament, gegenüber der Zeitung.

In seiner Funktion als Commodore-in-Chief und ehemaliges Mitglied der Royal Air Force übernimmt Prinz William immer wieder öffentliche Termine, die im Zusammenhang mit dem Militär stehen. Erst zuletzt war der Herzog nach Neuseeland gereist, um dort anlässlich des Gedenktags der ersten Militäraktion von Neuseeland, Australien und Tonga im Ersten Weltkrieg den gefallenen Soldaten zu gedenken.

Getty Images Demonstranten der Organisation "Campaign for Nuclear Disarmament" protestieren gegen Atomwaffen

Getty Images Prinz William in Neuseeland, April 2019

Getty Images Prinz William im Gespräch mit dem neuseeländischen Polizei-Präsidenten

