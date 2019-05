Was für ein zauberhafter Premieren-Auftritt! Erstmals traten die frischgebackenen Eltern Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) gemeinsam mit ihrem Baby in die Öffentlichkeit. In einem weißen Trench-Kleid der britischen Designerin Grace Wales Bonner spielte sich die Neu-Mama zudem nicht nur in die Herzen der Royal-, sondern auch in die der Fashion-Fans. Doch einige Zuschauer fanden die blütenweiße Optik ziemlich gewagt.

So kurz nach der Entbindung entschied sich die 37-Jährige für ein sehr helles Dress. Das sorgte im Netz für Verwirrung und Bewunderung zugleich. "Meghan ist sehr mutig, wenn sie zweieinhalb Tage nach der Geburt ein weißes Kleid trägt" oder "Meghan trägt nur zwei Tage nach der Geburt Weiß (und hohe Absätze). Ich glaube, ich habe die ersten Monate nur Leggings und mit Kotze befleckte Shirts getragen", urteilten zwei User auf Twitter. Den Respekt der Netzgemeinschaft scheint die US-Amerikanerin jedenfalls sicher zu haben.

Derweil ging das große Rätselraten um den Namen des königlichen Nachwuchses weiter. Viele hatten damit gerechnet, dass dieser zusammen mit den ersten Bildern des Knirpses verkündet würde. Das war jedoch nicht der Fall. Allerdings postete das Paar noch am Abend auf Instagram, wie der kleine Racker heißt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn in Windsor Castle

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Baby Archie Harrison

