Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) könnten glücklicher nicht sein! Am 6. Mai erblickte der gemeinsame Sohn der royalen Turteltauben das Licht der Welt. Nachdem der Neu-Papa schon kurz nach der Geburt in den höchsten Tönen von seinem Nachwuchs geschwärmt hatte, trat die kleine Familie ganz stolz am Mittwochmittag zum ersten Mal zusammen vor die Presse. Seiner Freude verlieh das Paar nun auch in einem emotionalen Social-Media-Statement Ausdruck!

Auf dem royalen Instagram-Account der Eheleute wurde heute eine Reihe von Bildern des aufregenden ersten Auftritts veröffentlicht. Dazu heißt es in der Bildunterschrift: "Der Herzog und die Herzogin sind erfreut, heute ihren ersten gemeinsamen Moment als Familie in der Öffentlichkeit teilen zu können. Sie sind so dankbar für alle Glückwünsche und die Unterstützung, die sie von der ganzen Welt seit der Geburt ihres Sohnes erfahren haben." Neben zwei Fotos, auf denen Meghan und Harry in die Linse lächeln, ist zudem eine neue, zuckersüße Aufnahme zu sehen: Der Schnappschuss zeigt das Couple bei ihrem Abgang – liebevoll legt die 37-Jährige ihrem Partner dabei die Hand auf den Rücken.

Einige Fans dürften nach dem Lesen dieser Zeilen aber durchaus enttäuscht sein – schließlich hatten die Royal-Liebhaber zusätzlich zum Posting auch die Verkündung des Baby-Namens erwartet! Promi-Blogger Perez Hilton (41) kommentierte den Beitrag sogar verzweifelt: "Ich muss jetzt endlich den Namen wissen!"

Getty Images Baby Sussex

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn in Windsor Castle

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de