Nun sind sie Eltern eines gesunden Jungen! In den frühen Morgenstunden des 6. Mai brachte Herzogin Meghan (37) ihr erstes Kind zur Welt – und Papa Harry (34) scheint vor Stolz zu platzen: Am Nachmittag trat der Royal erstmals als frischgebackener Vater vor die Kameras und strahlte übers ganze Gesicht. Dabei fiel eines sofort auf: So bodenständig wurde eine royale Geburt noch nie bestätigt!

Der 34-Jährige stellte sich im gemütlichen Pullover vor die Kameras der wartenden Journalisten – und zwar direkt vor einem Pferdestall auf dem Anwesen des Frogmore Cottage. Anschließend sprach der Duke of Sussex ruhig – aber natürlich sichtlich happy – darüber, dass sein erstes Kind das Licht der Welt erblickt habe. Vergleicht man diesen Auftritt mit den denen nach den Geburten von Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) oder auch Prinz Louis (1), so stellt man erhebliche Unterschiede fest: William (36) und Kate (37) waren nach allen Geburten ihrer drei Kinder stets gemeinsam und gut gekleidet vor die Kameras getreten – um jeweils mit dem Baby auf dem Arm für die Reporter im Blitzlichtgewitter zu posieren.

Eine Parallele gibt es dann aber doch zwischen Harrys Statement und den Auftritten von William und Kate: Der glückliche Vater nannte heute noch keinen Namen. Auch der Duke und die Duchess von Cambridge verkündeten die Namen ihrer Kinder jeweils erst wenige Tage nach den Geburten. Immerhin stellte Harry den gespannten Journalisten aber schon in Aussicht, wann der Name öffentlich gemacht werden soll: "Wir werden vermutlich in zwei Tagen wieder auf euch zukommen und darüber sprechen – und dann als Familie!"

