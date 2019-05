Kann Arnold Schwarzenegger (71) trotz Affäre ein Vorbild für seinen Sohn sein? Der ehemalige "Terminator"-Star hat vier Kinder mit seiner Ex-Frau Maria Shriver (63). Außerdem wurde 2011 bekannt, dass er aus einer Liaison mit seiner Haushälterin einen weiteren Sohn hat. Besonders bizarr: Haushälterin und Ehefrau Maria waren 1997 zur gleichen Zeit schwanger. Hat diese Tatsache der Beziehung zu seinem ältesten Sohn Patrick Schwarzenegger (25) geschadet?

In einem gemeinsamen Interview mit GQ zeigten Arnold und Patrick, der selbst als Schauspieler erfolgreich ist, wie nahe sie sich trotz allem stehen. "Abgesehen davon, dass wir Vater und Sohn sind, verbindet uns eine tiefe Freundschaft. Außerdem arbeiten wir ja auch zusammen", erklärte die Action-Legende. Auch Patrick sieht das Verhältnis extrem positiv: "Wir sind jetzt nicht mehr nur Vater und Sohn oder Freunde. In letzter Zeit spricht er mit mir auch über Berufliches, sei es Business oder Filme."

Geht es um die Ähnlichkeiten, gerät Papa Arnie ins Schwärmen: "Ich liebe es, mit Patrick zu arbeiten, weil er in vielem so ist wie ich", sagte er. Die Ähnlichkeit ist wohl sogar frappierend: “Er ist so etwas wie ein Klon von mir – ich finde das wunderbar.”

Getty Images Patrick Schwarzenegger bei der Met Gala 2019

Getty Images Arnold Scharzenegger, Schauspieler

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Arnold Schwarzenegger im Januar 2013 in London

