Geht es hinter den Kulissen von Germany's next Topmodel wirklich so zu? Model Yara-Sophie war selbst Teil der diesjährigen 14. Staffel. Die hübsche inzwischen Brünette schaffte es allerdings nicht über die erste Folge hinaus – lediglich bis in die Top 40 nahm Jury-Chefin Heidi Klum (45) sie damals mit. Trotzdem weiß Yara genau, wie einzelne Vorgänge in Bezug auf die Produktion wirklich ablaufen!

Mit Promiflash spricht die Influencerin offen über die Kriterien, nach denen die Kandidatinnen der TV-Show ausgewählt werden: "Was oder wer bringt Einschaltquoten? Das ist die Frage, nach der alle Entscheidungen getroffen werden und das ist das Prinzip einer jeden Show – so funktioniert Fernsehen nun mal." Heidi wähle also die Mädels aus, die am besten in die Show passen und nicht die, die die besten Models seien, so die junge Frau weiter.

Sie selbst passte anscheinend nicht gut genug in das Konzept der Sendung. Ihr früher Rausschmiss verblüffte Yara damals: "Ich konnte die Entscheidung ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, zumal sie nicht richtig begründet war." Damit sei sie auch nicht die Einzige gewesen, ihr Freund und die anderen Anwesenden seien auch absolut überrascht gewesen.

Instagram / _yaraline_ Yara-Sophie, Influencerin

Instagram / _yaraline_ Model Yara-Sophie

Instagram / _yaraline_ Yara-Sophie, Influencerin

