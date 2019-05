Schwere Zeiten für Olivia Jade Giannulli (19)! Die Tochter von Lori Loughlin (54) ist seit einigen Wochen in einen Bestechungsskandal verwickelt: Ihre Mutter hatte, ähnlich wie andere prominente Eltern, Schmiergeld an eine Elite-Uni gezahlt, um ihren Sprösslingen den Zugang zu einer erstklassigen Ausbildung zu ermöglichen. In dieser schwierigen Phase muss Olivia jetzt auch noch die Trennung von ihrem Freund Jackson verkraften!

Wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly offenbart haben soll, hätten sich Olivia und Jackson Guthy bereits vor einigen Monaten auseinandergelebt. "Sie sind nicht mehr zusammen, gehen aber trotzdem herzlich miteinander um und sind weiterhin miteinander befreundet", ergänzte die Quelle. Einerseits soll Jackson seine Ex-Freundin nach Kräften unterstützen, seit gegen ihre Familie ermittelt wird – andererseits soll der Skandal überhaupt erst zu den Problemen in ihrer Beziehung geführt haben: "Es war nicht immer einfach angesichts des Rampenlichts, in dem sie sich im Moment befinden."

Aber nicht nur von Jackson hat sich Olivia entfernt – auch mit ihren Eltern soll die 19-Jährige momentan keinen Kontakt haben. Die Influencerin soll wegen der Machenschaften der beiden so wütend sein, dass sie nicht einmal mehr mit ihnen sprechen möchte. "Olivia gibt ihrer Mutter und ihrem Vater die Schuld an diesem Skandal und daran, dass ihre Karriere jetzt ruiniert ist", verriet eine Quelle.

Instagram / jacksonguthy Jackson Guthy

Getty Images Olivia Jade Giannulli, 2019

Getty Images Olivia Jade Giannulli mit ihrer Mutter Lori Loughlin, 2018

