Sie können sich anscheinend nicht einigen! Hollywood-Star Daniel Craig (51) soll bereits vor einiger Zeit seinen Unmut über das Drehbuch zum neuesten James Bond-Film geäußert haben – um dem Skript mehr Humor zu verleihen, soll sogar extra die Wunsch-Autorin des Briten hinzugezogen worden sein. Inzwischen laufen die Dreharbeiten zum neuen Agenten-Thriller bereits auf Hochtouren – doch nun scheint klar: Noch immer sind die Arbeiten am Storyboard nicht abgeschlossen!

Die Komödie um das Drehbuch habe sich am Set bereits zum Running-Gag entwickelt, wie Daily Mail berichtete. Das Skript sei bereits unzählige Male umgeschrieben worden – aktuell sitze die Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge (33) am neuesten Entwurf: "Sie schreibt eine Neufassung einer Neufassung", habe eine Quelle aus dem Produktions-Umfeld des Films nun verraten. Der Insider scheint von dem aktuellen Stand der Dinge jedenfalls wenig begeistert zu sein: "Sie haben einen Überblick über die Handlung, aber die Dialoge kommen alle in letzter Minute. Das ist nicht die Art, wie man einen Film macht." Hauptdarsteller Daniel soll sogar schon höchstpersönlich an dem Storyboard gearbeitet haben.

Unabhängig davon, wie schnell das Drehbuch nun fertig wird, scheint jedoch eines festzustehen: Für den 51-Jährigen wird es wohl der letzte Einsatz im Dienste Ihrer Majestät sein. Als der zweifache Vater kürzlich auf mögliche Nachfolger angesprochen wurde, ließ er durchblicken, dass er sich auch durchaus eine Frau in der Rolle des Agenten vorstellen könne.

