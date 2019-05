Paul Janke (37) muss sich derzeit heftigen Vorwürfen stellen: Der ehemalige Bachelor soll durch seine Affäre mit der Millionärsgattin Kathrin Bösch ihre Ehe mit dem Immobilien-Mogul Wilfried Bösch zerstört haben. Letzterer behauptete sogar, der Blondschopf und die Verheiratete seien schon länger heimlich ein Paar. Jetzt meldet sich Paul erstmals selbst zu Wort: Er habe keine Ehe kaputt gemacht und sei immer noch Single!

Wie 37-Jährige im Interview mit Bild betont, habe er Kathrin erst kennengelernt, als sie längst die Scheidung eingereicht hatte. Ein Dreivierteljahr seien sie ein Paar gewesen – doch am Ende habe es einfach nicht gepasst: "Wir sind mittlerweile Freunde. Wenn man mal zusammen war, wirkt man immer sehr vertraut. Ich bin immer noch Junggeselle."

Ein Liebes-Comeback mit der Blondine sei für Paul derzeit kein Thema: "Ich warte immer noch auf die große Liebe." Bei Kathrin sieht das allerdings etwas anders aus. Sie lebt mittlerweile – genau wie Paul – auf Mallorca und erklärte in einem früheren RTL-Interview über ihre neue Liebschaft: "Also, ich würde zum heutigen Status sagen, wir sind noch kein Paar. Es ist also somit alles noch ganz frisch. Wir schauen einfach mal, wie sich das alles so entwickelt."

Instagram / jankepaul Paul Janke im März 2019

Anzeige

Getty Images Paul Janke im November 2016 in Köln

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de