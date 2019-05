Wie wird das vierte Kind von Kim Kardashian (38) heißen? Die Reality-Queen hat bereits drei Kids mit ihrem Mann Kanye West (41). Im Januar hatte die Unternehmerin bestätigt, dass sie und ihr Gatte einen weiteren Sohn erwarten. Wie auch schon Töchterchen Chicago (1) wird dieses Kind ebenfalls von einer Leihmutter ausgetragen. Lange kann es auch nicht mehr dauern, denn Kim schmiss schon Ende April einen pompösen Baby-Shower. Aber obwohl der Mini-Kardashian tatsächlich bereits in wenigen Tagen das Licht der Welt erblicken könnte, soll die 38-Jährige noch keinen Namen parat haben!

Dafür gibt es einen einfachen Grund, wie ein Insider gegenüber Hollywood Life verriet: "Sie hat schon einige Namen in der engeren Auswahl, aber sie möchte erst das Baby sehen, bevor sie ihre endgültige Entscheidung trifft." Kim selbst hatte Anfang April öffentlich in Erwägung gezogen, ihren zweiten Jungen Rob zu nennen. Das erinnert natürlich an ihren Vater Robert Kardashian Sr. (✝59), der 2003 an Speiseröhrenkrebs verstorben war. Sie machte jedoch gleichzeitig deutlich, dass dieser Name nicht feststehe, sondern nur eine Idee sei.

Mit der Geburt ihres vierten Kindes geht für Kim ein Traum in Erfüllung: "Sie wollten immer vier Kinder: zwei Jungs und zwei Mädchen", verriet die Quelle außerdem. Das sei immer ihr Plan gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen entschied sich die Vollblutmama nach der Geburt ihrer ersten beiden Kinder bei Baby Nummer drei und vier für eine Leihmutter.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Töchtern Chicago West und North West im April 2019

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de