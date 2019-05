Für Sabrina Mockenhaupt (38) ist Schluss bei Let's Dance! Die heutige Ausgabe stand ganz unter dem Motto Teamtänze. Noch nie zuvor erarbeiteten die Juroren mit ihnen durch Zufall zugewiesenen Kandidaten Gruppen-Choreos, lieferten sich live einen Kampf und bewerteten sich gegenseitig. Neben den Special-Darbietungen mussten die Teilnehmer aber auch einzeln ran und wie gewohnt die Zuschauer von sich überzeugen. Sabrina gelang das leider nicht!

Die Leistung im Team war wie von allen anderen auch relativ gut. Auch die Punktewertung fiel für die ehemalige Langstreckenläuferin nicht allzu miserabel aus. Aus Sicht der Fans lieferte sie beim Einzelauftritt jedoch offenbar einfach nicht genug ab. Nachdem Sabrina und Tanzpartner Erich Klann (32) zunächst um ihr Weiterkommen bibbern mussten, verkündete Moderatorin Victoria Swarovski (25) das endgültige Ergebnis: Die Ex-Sportsoldatin muss das Tanzparkett räumen und verpasst somit in der kommenden Woche den Discofox-Marathon.

Absoluter Überflieger war – wie so häufig – Ella Endlich (34). Die Schlagersängerin räumte zum dritten Mal in Folge die 30 Punkte ab – dank der Höchstwertung beim Teamtanz brachte sie es sogar am Ende auf unüberbietbare 50 Punkte. Show-Liebling und Zwei-Meter-Mann Pascal Hens (39) konnte seine Höchstwertung dagegen nicht halten: Der Handballer musste sich mit "nur" 29 Punkten zufriedengeben.

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann tanzen einen langsamen Walzer

Anzeige

Getty Images Pascal Hens im April 2019 bei "Let's Dance"

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de