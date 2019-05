Am Montag hießen Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ihren ersten Sohn auf der Welt willkommen. Anders als geplant soll die frischgebackene Mami doch nicht zu Hause, sondern in einem Krankenhaus entbunden haben. So wurde Meghan angeblich am Sonntagabend ins Portland Hospital gebracht – im Internet ist die Klinik allerdings nicht sonderlich beliebt und wurde nur mit 3,3 von fünf möglichen Sternen bewertet. Doch ist dieses Urteil gerechtfertigt? Promiflash gibt euch einen Einblick in Meghans vermeintliche Geburtsklinik!

Horror-Klinik? Von wegen! Zwar macht das Londoner Portland Hospital im Netz nicht gerade mit guten Bewertungen von sich reden – die Inneneinrichtung spricht allerdings eine ganz andere Sprache. Das Krankenzimmer wirkt auf den Bildern fast wie die Suite eines Wellness-Hotels. Neben gemütlichen Sesseln und einem Sofa sorgen dekorative Details wie Blumen und Bilder für wohnliche Atmosphäre. Lediglich ein steril wirkendes Bett weist darauf hin, dass es sich hier um eine medizinische Einrichtung handelt.

Laut Berichten von DailyMail soll die ehemalige Suits-Darstellerin bei der Aufnahme ins Portland Hospital von ihrem Mann und einem Scotland Yard-Sicherheitsteam begleitet worden sein. Für den Krankenhaus-Aufenthalt mussten Harry und Meghan offenbar tief in die Tasche greifen – angeblich kostet eine Entbindung in der Klinik stolze 17.000 Euro.

The Portland Hospital/MEGA Portland Hospital, angebliche Geburtsklinik von Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Anzeige

The Portland Hospital/MEGA Herzogin Meghans angebliche Geburtsklinik

Anzeige

The Portland Hospital/MEGA Portland Hospital, angebliche Geburtsklinik von Herzogin Meghan



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de